СМИ рассказали о новой экспертизе по делу Baring Vostok. Она может развалить обвинение против Майкла Калви

Финансовая экспертиза по установила, что следствие ошибалось в оценке стоимости акций, из-за которых Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда обвинили в мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Коммерсант», ТАСС, РБК и «Ведомости».

Экспертиза установила, что акции компании , которые банк «Восточный» получил в счет долга принадлежащего Калви «Первого коллекторского бюро», стоят 3,8 миллиарда рублей. Калви оценивал стоимость акций в три миллиарда рублей, акционеры «Восточного» и следствие» — в 600 тысяч рублей.

Как рассказали источники «Коммерсанта», новую экспертизу провело «Российское общество оценщиков» по заказу следствия. 17 сентября с результатами экспертизы ознакомилась защита. Адвокаты Калви и еще одного фигуранта дела Филиппа Дельпаля подтвердили ТАСС факт ознакомления с экспертизой.

«Новая оценка акций в разы превышает старую, на которой строилось обвинение. Но определенные вопросы остаются », — сказал защитник Дельпаля Леван Джиоев. Другой его адвокат Варвара Кнутова заявила «Коммерсанту», что на основании результатов экспертизы защита может подать ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. Был основан американцем Майклом Калви в 1994 году.

Калви и несколько других руководителей Baring Vostok арестовали в феврале 2019-го. В поддержку инвестора выступили глава «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков. В апреле Калви перевели под домашний арест.