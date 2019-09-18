Саудовская Аравия продала здание генконсульства в Стамбуле. Там убили журналиста Джамаля Хашогджи

Власти Саудовской Аравии продали здание генконсульства в Стамбуле, где саудовский журналист Джамаль Хашогджи. Об этом сообщил турецкий канал Habeturk без ссылок на источники. Эту информацию подтвердил собеседник РИА Новости в Турции, знакомый с ситуацией.

По данным Habeturk, здание генконсульства Саудовской Аравии было продано более месяца назад за треть рыночной стоимости. Имя покупателя не называется. Саудовская дипмиссия переедет в другой район Стамбула, где расположено консульство США, утверждает Habeturk.

Habeturk отмечает, что для продажи здания генконсульства Саудовская Аравия должна была получить разрешение у министерства иностранных дел Турции. Но анонимный представитель ведомства заявил изданию Middle East Eye, что у них нет информации о сделке.