В Бурятии задержали одного из организаторов согласованного митинга против полицейского произвола

Полиция задержала Петра Дондукова — одного из организаторов согласованного митинга против полицейского произвола в Улан-Удэ. Об этом «МБХ медиа» рассказал депутат Народного Хурала Бурятии Леонтий Красовский.

По его словам, Дондукову вменяют повторное нарушение правил проведения митинга; ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 30 суток. С какой именно акцией, связано задержание, Красовский не уточнил.

Согласованный митинг против полицейского произвола прошел в Улан-Удэ 15 сентября. На него пришел глава Бурятии Алексей Цыденов. Его встретили криками «Позор» и «В отставку!».

Петра Дондуков — бывший глава штаба Навального в Улан-Удэ и сторонник якутского шамана Александра Габышева, который пешком отправился в Москву для «изгнания Владимира Путина».

9 сентября Дондуков пытался добиться освобождения другого сторонника шамана Игоря Коношанова и сам был задержан. С требований освободить Дондукова и Коношанова позже в тот же день и начался стихийный протест в Улан-Удэ. Дондуков в итоге был оштрафован на тысячу рублей за неповиновение полицейскому.