Суд отменил обвинительный приговор участнику акции «Он нам не царь», осужденному за выбитый зуб полицейского

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, осужденному по статье о применении насилия к полицейскому на акции .

Суд также признал за Цакуновым право на реабилитацию. Его защита сообщила «Медиазоне», что Цакунов обратится в суд с требованием компенсировать вред, причиненный незаконным уголовным преследованием. Бывший подсудимый провел год в СИЗО, пока расследовалось его дело.

Приговор Цакунову по первой части статьи 318 УК РФ (насилие, неопасное для жизни или здоровья) был вынесен в мае — ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Суд первой инстанции согласился с доводами следствия, что Цакунов «акцентированным, намеренным» ударом выбил полицейскому зуб.

Первоначально Цакунова обвиняли по второй части статьи 318 УК РФ (насилие, опасное для жизни или здоровья). Переквалифицировать обвинение на более мягкое просила прокуратура.