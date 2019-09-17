Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело после расследования OCCRP об офшорах «Тройки Диалог»

Прокуратура Австрии не нашла оснований для возбуждения уголовного дела из-за связи местных банков с офшорами российского инвестбанка «Тройка Диалог». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ австрийской прокуратуры.

«Наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — сообщил РБК представитель прокуратуры.

В марте 2019 года выпустил расследование об отмывании денег через офшорные компании «Тройки Диалог». Фонд попросил прокуратуру Австрии проверить австрийские банки, в частности, Raiffeisen Bank на участие в схеме по выводу средств. На фоне этого акции Raiffeisen Bank упали почти на 11%.

В самом Raiffeisen Bank РБК заявили, что провели внутреннее расследование после материала OCCRP и «еще раз убедились в прочности своих антиотмывочных систем».

Расследование OCCRP об офшорах «Тройки Диалог» было опубликовано на русском языке на «Медузе». Кроме того, статьи по материалам расследования OCCRP также написали The Guardian, Suddeutsche Zeitung и другие ведущие мировые издания.