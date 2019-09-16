Участнику акций протеста против храма в Екатеринбурге назначили полгода исправительных работ за оскорбление полицейского

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга приговорил к шести месяцам исправительных работ местного жителя Станислава Мельниченко, обвинявшегося в оскорблении полицейского на против строительства храма в городском сквере.

Как сообщает Znak.com, приговор суда оказался строже, чем предлагало гособвинение — прокуратура просила назначить Мельниченко 360 часов обязательных работ.

Уголовное дело в отношении 31-летнего Станислава Мельниченко было возбуждено в начале июня. Его обвиняли в том, что на второй день протестов против строительства храма в екатеринбургском сквере он оскорбил сотрудника отделения городской полиции по работе со СМИ Евгения Крюкова, который, будучи в штатском, снимал протестующих на видео.