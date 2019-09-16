«Росгосстрах Жизнь»: 59% россиян не имеют сбережений

59% жителей России не откладывают деньги. Об этом свидетельствуют результаты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Из тех, кто делает сбережения, почти 25% копит на пенсию и собственный бизнес. Еще столько же участников опроса собирают деньги на отдых, покупку мебели или бытовой техники. Немногим более 20% откладывают средства без конкретной цели. На свое жилье собирают 16,2% участников опроса.

Хранят сбережения россияне чаще всего в наличных деньгах (59%) или в банках (30%, при этом 14% вкладчиков не знают процент по своему депозиту). Почти 9% инвестируют деньги в финансовые инструменты, например, ценные бумаги.

Согласно опросу, большинству из тех, кто не имеет сбережений, нужен доход от 35 тысяч рублей на человека в месяц, чтобы начать откладывать деньги. По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян составил почти 33 тысячи рублей в месяц.