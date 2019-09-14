В Москве был задержан бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок. Через час его отпустили, сославшись на ошибку

Обновлено. Через час Костенка, Мутаеву и Колобакину отпустили из ОВД. Им сказали, что они были задержаны по ошибке, пишет Doxa.

В Москве на параде студенчества задержали Валерия Костенка — студента РГУ имени Косыгина и бывшего фигуранта . Об этом сообщил студенческий журнал Doxa.

Вместе с Костенком задержали студентку ВШЭ Тиму Мутаеву и журналистку Doxa Татьяну Колобакину.

Перед задержанием полицейские спросили у молодых людей, какую акцию они готовят, пишет Doxa. Как предполагает журнал, внимание сотрудников полиции могли привлечь их майки и наклейки в поддержку .

Задержанных доставили в ОВД МГУ на Ленинских горах.

СК снял обвинения с Валерия Костенка и еще четверых фигурантов «московского дела» 3 сентября. В тот же день Костенка выпустили на свободу. Уголовное преследование студента прекратили несмотря на то, что он признал вину.

Парад московского студенчества организован мэрией Москвы.