У начальника полиции подмосковного Пушкино прошел обыск по делу об убийстве бизнесмена

Следователи СК и сотрудники управления собственной безопасности МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного города Пушкино Карена Севикяна. Об этом сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники.

По информации РБК, обыск прошел 13 сентября. Сотрудники СК и МВД обыскали квартиру и рабочий кабинет Севикяна. После этого его забрали на допрос.

По словам источников РБК и ТАСС, Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве предпринимателя Алексея Пылина, пропавшего в 2012 году.

Карен Севикян возглавил отдел полиции Пушкино в 2015 году. До этого он был там начальником уголовного розыска. «Новая газета» со ссылкой на источники в ФСБ писала, что в 2013 году пушкинские оперативники задержали «обнальщика» и потребовали у него семь миллионов рублей; мужчину двое суток держали в кабинете начальника уголовного розыска. После этого инцидента Севикян ушел из полиции, но позже вернулся и получил повышение.