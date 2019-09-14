Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о том, что он владеет квартирой в Москве стоимостью пять миллиардов рублей.

Чемезов подтвердил, что у него есть жилье, о котором сообщил ФБК, но заявил, что оно стоит дешевле. «Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: „Все, давайте деньги“. Таких денег она не стоит», — заявил Чемезов РБК.

Он также объяснил, почему не комментировал расследования о своей недвижимости. «Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», — сказал глава «Ростеха».

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил расследование о квартире Сергея Чемезова в феврале 2019 года. В нем говорилось, что она расположена в здании отеля Four Seasons на Охотном ряду и что ее площадь превышает 1400 квадратных метров.

До ФБК про квартиру Чемезова на Охотном ряду писали «Открытые медиа». Кроме того, расследования про недвижимость семьи главы «Ростеха» делали «Собеседник» и OCCRP.