Spotify заставит пользователей семейной подписки подтверждать, что они живут вместе

Стриминговый сервис Spotify внес изменения в пользовательское соглашение для борьбы с недобросовестными группами подписчиков, которые используют льготную семейную подписку, не являясь в действительности членами одной семьи.

Теперь при регистрации семейной подписки Spotify будет требовать от подключившихся к ней пользователей данных о местоположении — чтобы убедиться, что они действительно живут в одном месте. После этого сервис будет «время от времени» проверять актуальность данных.

Стоимость семейной подписки на Spotify — около 15 долларов в месяц, ее могут использовать до шести человек. Индивидуальная подписка стоит 10 долларов.

Spotify — крупнейший стриминговый сервис в мире. Во всем мире у него 108 миллионов подписчиков.

В России Spotify официально не работает. Ожидается, что запуск в РФ произойдет в конце 2019 года.