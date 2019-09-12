В пяти регионах России губернаторы победили с большим процентом голосов, чем Путин на президентских выборах

В пяти регионах России, где 8 сентября прошли выборы губернаторов, их победители получили , чем Владимир Путин на президентских выборах в 2018 году в тех же регионах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад фонда «Петербургская политика».

В Забайкальском крае Александр Осипов получил 89,6% голосов, тогда как Путин набрал 72%. В Курганской области Вадим Шумков получил 80,9%, Путин — 73,3%, в Башкирии Радий Хабиров получил 82% против 77,7% у Путина. В Калмыкии и Курской области победители выборов глав регионов получили на несколько десятых процента больше, чем Путин.

В Башкирии за Хабирова проголосовали почти на 10 тысяч больше избирателей, чем за Путина в 2018-м, — 1794176 голосов против 1784626.

Президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов считает, что, по мнению «чиновников с аппаратным чутьем», федеральные власти могут «оказаться чувствительны» к этому. Политтехнолог Григорий Казанков, наоборот, считает, что «это никем и никак не оценивается и не принимается в расчет».

Исправление. Первоначально в заметке говорилось, что пять губернаторов получили больше голосов, чем Путин на президентских выборах. Это не так. Редакция приносит свои извинения.