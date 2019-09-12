Мэрия Улан-Удэ заявила о письме с угрозой взрывов. В послании требуют освободить задержанных на акции протеста и провести перевыборы

Мэрия Улан-Удэ заявила, что получила письмо с требованием освободить задержанных участников несанкционированной акции протеста и провести перевыборы главы города.

Письмо, сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на пресс-службу мэрии, поступило через интернет-приемную городской администрации Улан-Удэ.

В послании говорится о «сюрпризах» в зданиях вокзалов, колледжей, вузов, школ, детских садов и храмов. Речь, как уточнил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ, идет о радиоуправляемых взрывных устройствах.

Конкретные адреса в письме указаны не были, поэтому «меры упреждающего характера», по словам Слепнева, были приняты в отношении всех социальных объектов. Бомбы не обнаружены.

Обращение было подписано неким гражданином К. Он установлен, но, как выяснила проверка правоохранительных органов, письмо он не отправлял, заявил Слепнев, не став раскрывать другие подробности.

В Улан-Удэ 9 сентября началась стихийная акция протеста. Первоначально собравшиеся на площади в центре города требовали освободить задержанных соратников «шамана-воина» из Якутска Александра Габышева. Затем стали звучать и требования провести перевыборы мэра. Среди протестующих был в числе прочих депутат регионального парламента Баир Цыренов, которого задержали и оштрафовали за несогласованную акцию.

В ночь на 12 сентября участников протеста разогнала полиция, были задержаны не менее 15 человек, на них планируют составить протоколы об административном правонарушении.

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