Бывший глава пресс-службы РФС в твиттере назвал футболиста «Спартака» «обезьяной». На него завели административное дело

На спортивного журналиста Андрея Малосолова возбудили дело об административном правонарушении по о возбуждении ненависти из-за твита, в котором он оскорбил игравшего за «Спартак» бразильского футболиста Луиса Адриано.

Инцидент произошел в июле, после предсезонного матча между «Спартаком» и ЦСКА. В первом тайме матча после стычки с Адриано был удален защитник армейцев Кирилл Набабкин. «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным», — написал тогда Малосолов. Позже он удалил твит.

Административное дело было возбуждено после того, как руководство «Спартака» обратилось в прокуратуру с просьбой проверить действия Малосолова.

Андрей Малосолов с 2006 по 2010 год был руководителем пресс-службы Российского футбольного союза. Он также известен как болельщик ЦСКА.

Луис Адриано играл за «Спартак» с 2017 года. Перед началом сезона 2019/2020 он покинул команду.