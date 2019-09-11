Журналист Даниил Туровский запустил видеопроект «Красный стул»

Журналист Даниил Туровский объявил о запуске ютьюб-канала «Красный стул». В рамках проекта он ездит по России с красным стулом и предлагает случайным прохожим присесть на него, чтобы рассказать на видео свою историю.

В первом выпуске житель Москвы Виталий рассказывает о смерти своего ребенка.

Как жить в России № 1. После смерти ребенка. Заводское общежитие / «Красный стул» Красный стул

Всего Туровский планирует записать истории людей в 150 различных местах. «Это исследование глубинной России, традиций, быта; невероятных, счастливых, грустных историй», — пишет журналист.

Даниил Туровский — бывший специальный корреспондент «Медузы». Он автор ряда крупных расследований, например, о насилии в московской школе для одаренных детей «Лига школ». В мае 2019 года вышла книга Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров».