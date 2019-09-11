«Интерфакс» сообщил о краже 15 миллионов рублей у инкассаторов. В МВД назвали это учениями

Обновление. В ГУ МВД Московской области сообщили «Интерфаксу», что кража денег у инкассаторов стала частью учений.

Двое преступников напали на инкассаторов в подмосковном городе Щелково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Нападавшие похитили около 15 миллионов рублей. Они скрылись на серебристом автомобиле BMW с иностранными номерами. Полиция разыскивает двоих мужчин средних лет.