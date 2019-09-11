Роскомнадзор отказался реагировать на публикацию персональных данных в телеграм-канале «Товарищ майор»

Роскомнадзор отказался проводить внеплановую проверку из-за публикации персональных данных телеграм-каналом «Товарищ майор». Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Роскомнадзор ответил отказом на обращение жительницы Москвы Марьям Саларзай, которая нашла свои персональные данные в базе «Товарища майора».

В ответе ведомства сказано, что мессенджер Telegram заблокирован в России, а обстоятельства, изложенные в обращении Саларзай, не могут стать основанием для проведения проверки.