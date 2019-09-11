Компанию Healthy Food оштрафовали на два миллиона рублей из-за отравлений десятков жителей Москвы

Роспотребнадзор вынес 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около двух миллионов рублей в отношении компании Healthy Food.

В июле в восьми округах Москвы работники бизнес-центров пожаловались на массовое отравление. Как выяснилось, все они питались продукцией из вендинговых автоматов и кафе бренда Healthy Food.

Всего было зарегистрировано 97 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, 38 человек попали в больницу. У 66 заболевших по результатам лабораторных исследований был установлен диагноз сальмонеллез.

Многие точки продаж компании Healthy Food были временно закрыты.