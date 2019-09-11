Эксперт ФСБ увидел в ролике Егора Жукова призывы к захвату власти во фразе «Делайте все, на что способны»

«Новая газета» опубликовала текст лингвистической экспертизы, проведенной в отношении видеозаписей фигуранта «московского дела», студента ВШЭ и видеоблогера .

Сотрудник Института криминалистики ФСБ Александр Коршиков, проводивший экспертизу, посчитал, что в одном из роликов Жукова содержатся призывы к борьбе с действующей властью в России.

В качестве примера эксперт привел такие фразы: «С системой нужно жестко и планомерно бороться… Тут нужно хвататься за любые формы протеста…», а также «Делайте все, на что способны».

По мнению эксперта ФСБ, в этих словах «содержатся призывы к борьбе с властью в России с произвольным выбором формы протеста, что включает в себя и действия насильственного характера, в частности, насильственный захват власти, вооруженный мятеж».

Семеро докторов и кандидатов филологических наук, опрошенных «Новой газетой», посчитали, что эксперт ФСБ манипулирует с текстом Егора Жукова, вырывает фразы из контекста и приписывает тексту «выдуманное практически противоположное содержание».

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку высказывались «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон.