В Улан-Удэ начали задерживать участников акции протеста, требовавших перевыборов мэра
Источник: Тайга.инфо
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Полиция задержала как минимум одного участника стихийной акции протеста в Улан-Удэ, которая началась вечером 9 сентября и продолжалась всю ночь, сообщает «Тайга-Инфо».
К утру на площади Советов оставались несколько десятков человек.
Издание «Бабр» при этом утверждает, что полиция никого не задерживает и митинг проходит в спокойной обстановке.
Депутат Народного хурала (законодательного собрания) Бурятии Баир Цыренов заявил журналистам, что на акции протеста его избили полицейские.
Участники митинга требуют освободить сторонников «шамана-воина» Александра Габышева из Якутска, который в марте устроил протестный поход на Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». Также протестующие добиваются перевыборов мэра Улан-Удэ.