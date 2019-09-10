В Улан-Удэ начали задерживать участников акции протеста, требовавших перевыборов мэра

Полиция задержала как минимум одного участника стихийной акции протеста в Улан-Удэ, которая началась вечером 9 сентября и продолжалась всю ночь, сообщает «Тайга-Инфо».

К утру на площади Советов оставались несколько десятков человек.

Издание «Бабр» при этом утверждает, что полиция никого не задерживает и митинг проходит в спокойной обстановке.

Депутат Народного хурала (законодательного собрания) Бурятии Баир Цыренов заявил журналистам, что на акции протеста его избили полицейские.

Участники митинга требуют освободить сторонников «шамана-воина» Александра Габышева из Якутска, который в марте устроил протестный поход на Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». Также протестующие добиваются перевыборов мэра Улан-Удэ.