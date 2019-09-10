Украина будет добиваться возвращения из России еще 113 заключенных
Украина намерена добиваться возвращения еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом сообщила в интервью РБК уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
На вопрос, сколько человек хотела бы вернуть Россия, Денисова отвечать не стала.
7 сентября Россия и Украины обменялись заключенными по схеме 35 на 35. На финальном этапе подготовкой обмена, рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, с украинской стороны занимался помощник президента Андрей Ермак, а с российской — зампред правительства Дмитрий Козак.
После обмена президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на следующем этапе рассчитывает на возвращение крымскотатарских активистов, осужденных в России.
Власти РФ до сих пор официально не опубликовали список заключенных, переданных им Украиной.