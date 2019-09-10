Московский метрополитен начнет обучать женщин профессии машиниста

Московский метрополитен с марта 2020 года начнет обучать женщин профессии машиниста. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, предварительная запись в учебную группу уже открыта, есть много желающих к ней присоединиться.

«С 1 января 2021 года женщины будут работать машинистами в метро. Никаких тяжелых операций машинист не делает. Если женщины управляют самолетами, то и поездами метро смогут», — цитирует Ликсутова ТАСС.

Женщины получили возможность работать машинистами поездов метро после того, как в августе Минтруд более чем в четыре раза сократил перечень профессий, опасных для женщин. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.