В центре Москвы задержали более 10 человек. Они были в футболках в поддержку фигурантов «московского дела»

Обновление: По данным «МБХ медиа», пятерых задержанных отпустили из полиции без протоколов. Еще двое — гражданка Украины и несовершеннолетний оставались, по данным на 20:00, в полиции. «ОВД-Инфо», в свою очередь в 19:45 опубликовало снимок из автозака, на котором девять задержанных в футболках в поддержку фигурантов «московского дела».

В центре Москвы, рядом с Тверской улицей задержали около 10 человек, включая журналиста «Новой газеты», муниципального депутата Илью Азара. Об этом «Новой газете» рассказала координатор проекта «Объединенные демократы» Татьяна Усманова.

В числе задержанных, по словам Усмановой, также участница Pussy Riot Мария Алехина и активистка Виктория Ивлева.

Как рассказала Алехина, они прошли рамки на Тверской улице, после чего их задержали без объяснения причин.

«ОВД-Инфо», в свою очередь, уточняет, что активисты и журналисты пришли на Тверскую, где проходят мероприятия в честь Дня города, в футболках в поддержку фигурантов « ».

По данным «ОВД-Инфо», кроме Азара, Алехиной и Ивлевой, задержаны: Максим Кондратьев, Мария Черных, Татьяна Усманова, Елена Филина, Виктор Котов, Анастасия Хромова, Мария Кузнецова, Анна Лойко, Евгений Овчаров, Станислав Топорков и Кристина Топоркова.

Илья Азар сообщил, что его вскоре отпустили из автозака, извинившись и сказав, что произошла ошибка. Остальных задержанных увезли, по предварительным данным, в ОВД «Мещанский».

2 сентября Илью Азара задержали в подъезде его дома из-за его участия в акции протеста, которая 31 августа прошла в центре Москвы. Азар сказал сотрудникам полиции, которые пришли его задерживать, что в квартире находится его двухлетняя дочь Тамара. Несмотря на это, его увезли в отделение. Мать девочки приехала только через полчаса, квартира все это время была открыта. Азар потребовал возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его дочь одну в квартире.