ЦИК объявил первые данные по выборам губернатора Петербурга. Лидирует Александр Беглов

По данным, полученным после обработки 0,1% протоколов, на выборах губернатора Петербурга лидирует действующий глава города Александр Беглов.

У Беглова 83,61% голосов, Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 11,23% голосов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 5,16%.

Как пишет в телеграме «Фонтанка.ру», по данным экзит-поллов Беглов набирает 56% голосов, при этом почти 45% респондентов отказались сообщить, за кого проголосовали на выборах.

8 сентября в России проходили около пяти тысяч выборов разного уровня. В том числе прямым голосованием избирали глав 16 регионов.