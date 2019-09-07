Заключенные колонии Екатеринбурга нанесли себе порезы в знак протеста

Более 200 заключенных исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге нанесли себе порезы, протестуя против побоев и издевательств в учреждении. Об этом изданию E1.ru сообщила супруга одного из осужденных.

«Больше 200 человек „вскрылись“. Кто порезал вены, кто горло. Они бунтуют против администрации колонии, говорят, их там избивают, издеваются», — сказала она.

В пресс-службе ФСИН опровергли сообщения о беспорядках в колонии. Представитель ведомства заявил о «нескольких заключенных», нанесших себе поверхностные раны на руках. Госпитализация никому не потребовалась, колония работает в обычном режиме, утверждают во ФСИН.

По данным общественных наблюдателей, в результате инцидента в общей сложности пострадали 15 заключенных.