«Условлено о дальнейших контактах». Путин и Зеленский созвонились после обмена заключенными

Вечером 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений… Условлено о дальнейших контактах», — говорится в заявлении Кремля.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными по схеме «35 на 35». Два президентских спецборта одновременно доставили в Москву и Киев граждан, подозреваемых или осужденных странами за различные преступления. Среди прочих страны выдали режиссера Олега Сенцова и журналиста Кирилла Вышинского.