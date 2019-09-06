Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых
Источник: Банк России
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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7% годовых.
Снижения ключевой ставки ожидали большинство аналитиков.
В сообщении регулятора отмечается, что в стране замедляется инфляция, но инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики «по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России».
В последний раз ключевая ставка на уровне 7% была весной 2014 года.