Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых

Банк России принял решение снизить на 0,25 процентного пункта до 7% годовых.

Снижения ключевой ставки ожидали большинство аналитиков.

В сообщении регулятора отмечается, что в стране замедляется инфляция, но инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики «по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России».

В последний раз ключевая ставка на уровне 7% была весной 2014 года.