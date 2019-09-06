Ростовское СМИ подтвердило гибель российского военного в Сирии. В Минобороны это отрицали

В Сирии погиб военнослужащий из Волгодонска 27-летний Кирилл Никонов, пишет издание «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на его родственников.

Никонова похоронят на местном кладбище на почетной аллее для воинов, погибших при исполнении долга.

«Ведомости» со ссылкой на источники 5 сентября написали о гибели трех военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Минобороны официально опровергло эту информацию.

Обновлено. РБК опубликовало фотографию погибших военных — это старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык.