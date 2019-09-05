Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона. С 1 ноября они заработают в Москве и Петербурге

Кабинет министров утвердил последний элемент системы дистанционного оформления ДТП с использованием мобильного приложения, сообщает РБК.

Приложение для оформления ДТП заработает с 1 ноября в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, рассказал изданию представитель Российского союза автостраховщиков (РСА).

У водителей появится возможность оформить ДТП по , не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а отправив электронное извещение через интегрированное с «Госуслугами» мобильное приложение.

Формально, отмечает РБК, возможность отправлять страховой компании электронное извещение о ДТП появилась у водителей с 1 сентября. Однако к этой дате приложение не было готово, в том числе из-за отсутствия тех нормативных документов, которые сейчас утвердило правительство.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью оформления ДТП через смартфон без вызова инспекторов ГИБДД, водитель должен быть зарегистрирован на «Госуслугах». По состоянию на конец 2018 года, на «Госуслугах» зарегистрированы 64,6 миллиона человек.

В январе-ноябре 2018 года по европротоколу, сообщало ГИБДД, было оформлено более 40% всех зафиксированных в России ДТП.