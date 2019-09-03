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Объявлен шорт-лист Букеровской премии. На награду претендуют Маргарет Этвуд и Салман Рушди

Источник: The Man Booker Prize
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Оргкомитет Букеровской премии (Man Booker Prize) опубликовал короткий список претендентов на одну из самых престижных наград в англоязычной литературе.

В шорт-лист вошли:

  • Маргарет Этвуд с романом «The Testaments» 
  • Люси Эллманн, «Ducks, Newburyport»
  • Бернардин Эваристо, «Girl, Woman, Other»
  • Чигози Обиома, «An Orchestra of Minorities»
  • Салман Рушди, «Quichotte»
  • Элиф Шафак, «10 Minutes 38 Seconds in This Strange World».

Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Обладатель премии за 2019 год будет объявлен 14 октября. Он получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Рушди и Этвуд ранее уже становились лауреатами Букеровской премии — в 1981 и 2000 годах соответственно.

Роман, с которым Этвуд номинирована на премию в 2019 году, — продолжение «Рассказа служанки», по которому снят сериал.