Republic: семья статс‑секретаря Федеральной службы охраны владеет недвижимостью на 900 миллионов рублей

Семья статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка и связанные с ним люди владеют земельными участками и домами в Подмосковье, стоимость которых составляет 894 миллиона рублей. Об этом сообщает Republic со ссылкой на данные Росреестра.

Сыновьям Кондратюка и некой Ольге Александровой, которую связывают со статс-секретарем ФСО, принадлежат 1,85 гектара земли в закрытом поселке «Знаменские просторы», расположенном в двух километрах от резиденции президента России.

Николай Кондратюк большую часть жизни проработал в органах госбезопасности, в 2008-2012 годах возглавлял администрацию Одинцовского района Подмосковья. В 2016-2018 годах он в среднем зарабатывал по 11,7 миллиона рублей, таким образом, чтобы приобрести недвижимость, ему пришлось бы копить 76 лет, делает вывод Republic.

В поселке «Знаменские просторы» в основном живут бывшие и нынешние сотрудники спецслужб. По данным Republic, они получили недвижимость значительно дешевле ее рыночной стоимости.