Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплаты накопительных пенсий. Получать ежемесячные платежи станет сложнее

Пенсионный фонд России предложил изменить механизм выплаты накопительных пенсий таким образом, чтобы большинство имеющих на нее право получали накопленную сумму единовременно, а не в виде ежемесячных платежей. Минтруд, как стало известно РБК, разослал соответствующее предложение ПФР в заинтересованные ведомства для обсуждения.

По действующим правилам, граждане получают пенсионные накопления единовременно, если меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия.

Пенсионный фонд предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В противном случае накопительная часть будет выдаваться им единовременно.

По расчетам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, сейчас для получения накопительной пенсии на счету нужно иметь около 177 тысяч рублей накоплений. Если предложение ПФР будет принято, то для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей. Такие суммы на накопительных пенсионных счетах, заявил Биезбардис, имеют единицы.

С 2014 года направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии заморожено. Средства, которые должны отправляться на накопительную пенсию, идут в страховую часть.

Средний счет застрахованного лица в НПФ составляет 73 тысячи рублей.