«Коммерсант»: распространенная в России модель банкоматов не способна отличать сувенирные банкноты от настоящих

Во всех зафиксированных за последнее время в России случаях, когда в банкоматы успешно вносились сувенирные банкноты «банка приколов», речь шла об устройствах одного производителя — компании NCR, использующих валидаторы ABV, HBV и RBV, пишет «Коммерсант».

По словам собеседника издания, знакомого с деталями расследования инцидентов, проблема в программном обеспечении валидатора, распознающего подлинность купюр.

У банка ограниченные возможности настроек валидаторов и он не может влиять на шаблоны, рассказал изданию источник на финансовом рынке. Кроме того, отметил один из собеседников издания, более точная настройка валидаторов приводит к тому, что банкоматы перестают принимать подлинные купюры.

Руководитель отдела исследований «Диджитал Секьюрити» Дмитрий Турченков предположил, что злоумышленники, чтобы отработать вброс поддельных купюр, могли купить валидатор. Например, Агентство по страхованию вкладов периодически продает на торгах банкоматы банков-банкротов, доступ к таким аукционам не ограничен.

Решением проблемы, по словам экспертов, могла бы стать своевременная информационная рассылка от Центробанка о выявленной уязвимости, а также обновление программного обеспечения. Однако регулятор, по данным источников издания, склоняется к тому, чтобы просто запретить использование уязвимых моделей.

В России, по данным Центробанка, на начало года было около 200 тысяч банкоматов, 135 тысяч из которых с функцией приема денег. По данным NCR, в России работают около 40 тысяч устройств ее производства. Клиентами компании являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, «Юникредит», Райффайзенбанк, Росбанк.

Данных о том, сколько в РФ банкоматов устаревших моделей с потенциальной уязвимостью, «Коммерсант» не приводит. Однако большинство крупных банков, опрошенных изданием, заявили, что у них или нет банкоматов NCR старой модификации, или их очень мало.

О случаях, когда злоумышленники вносили в банкоматы поддельные купюры и устройства принимали их как подлинные, за последние годы сообщалось неоднократно. В частности, от приема пятитысячных купюр на время перенастройки банкоматов, не отличавших фальшивые купюры от настоящих, отказывались многие банки, например Сбербанк. В 2018 году сообщалось о массовом вбросе фальшивок именно через банкоматы NCR. В мае 2019 года стало известно о нескольких случаях краж из банкоматов с использованием купюр «банка приколов». По данным «Коммерсанта», еще один такой же инцидент был зафиксирован в августе.