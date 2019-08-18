Завершено следствие по делу Кирилла Жукова. Фигуранта «московского дела» не стали обвинять в массовых беспорядках

СК завершил предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который был задержан на акции протеста 27 июля в Москве.

Как заявила ТАСС его адвокат Светлана Байтурина, из окончательной редакции исчезло обвинение по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), Жукова обвиняют только по части 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).

Обвинение строится на видеоролике с акции протеста, на котором видно, как Жуков приподнял забрало шлема росгвардейца, стоявшего в оцеплении, и дотронулся до его лица.

Ранее также завершились следственные действия в отношении других фигурантов Евгения Коваленко и Даниила Беглеца, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Им, как и Жукову, также вменяют статью о нападении на полицейских. Дела выделены в отдельное производство.