В Госдуме предложили запретить иностранцам без гражданства РФ водить такси

Новая версия законопроекта о регулировании деятельности такси разрешает работать таксистами только гражданам РФ с водительскими правами российского образца.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта, который парламентариям разослал комитет Госдумы по транспорту и строительству. Документ выложил в фейсбуке депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. На сайте Госдумы он пока не опубликован.

Согласно законопроекту, кроме людей без гражданства РФ, запрет на вождение такси распространяется на тех, кто имеет непогашенную судимость за особо тяжкие преступления или был лишен прав в течение последнего года. Кроме того, документ позволяет региональным властям вводить аттестацию водителей на знание города. Также он требует устанавливать в автомобилях специальные устройства — тахографы — для контроля режима труда и отдыха таксистов.

Как пишет «Коммерсант», бизнес, депутаты и правозащитники раскритиковали документ, заявив, что он устарел и не защищает права пассажиров.

Законопроект о регулировании деятельности такси был внесен в Госдуму в июне 2018 года, а в октябре его приняли в первом чтении.

Первоначальная версия документа не включала запрет водить такси для людей без гражданства РФ. О том, что законопроект дополнят такой нормой, в Госдуме заявили в декабре 2018 года.

С 2017 года в России действует запрет на работу водителем такси без прав российского образца. Исключение сделано для граждан тех стран, где русский язык имеет статус официального.