Суд освободил гадалку Нону Михай, осужденную по делу о хищении более двух миллиардов рублей в «Нота-банке»

Мосгорсуд пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в «Нота-банке» и выпустил ее на свободу, сообщает РИА Новости.

Также, передает ТАСС, Мосгорсуд смягчил на 1 месяц наказание совладельцу «Нота-банка» Вадиму Ерохину.

Михай в марте была приговорена к 3,5 года лишения свободы по делу о хищении 2 миллиардов рублей, принадлежащих «Нота-банку» и строительной компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Вадиму Ерохину суд по тому же делу назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Брат Вадима Ерохина Дмитрий, также входивший в руководство «Нота-банка» был приговорен к 8 годам.

С делом «Нота-банка» связан , занимавший должность заместителя начальника управления в ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Захарченко, в частности, обвиняли в том, что он предупреждал руководство банка о проверках. РИА Новости сообщает, что Захарченко пользовался услугами гадалки Ноны Михай.

С Михай связано дело адвоката Абубакара Манаева, защищавшего членов « ». Он в сентябре 2018 года был приговорен к трем годам колонии за попытку похитить у гадалки 10 миллионов рублей. Эту сумму он потребовал у Михай гадалки за то, что ей якобы дадут условный срок по делу «Нота-банка».