Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко не зарегистрировали кандидатом в думу Ростова-на-Дону

Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом по уголовному делу о «нежелательной» организации, отказали в регистрации кандидатом в городскую думу Ростова-на-Дону.

Об этом сообщают «Интерфакс» со ссылкой на «Открытую Россию» и «Коммерсант» со ссылкой на главу территориального избиркома Октябрьского района Ростова-на-Дону Наталью Чекурову.

Штаб Шевченко предоставил 155 подписей в ее поддержку при необходимой 141. В ходе проверки были признаны недействительными 23 подписи. Из сообщения «Открытой России» следует, что к оставшимся 132 претензий не было; Чекурова же сказала, что 23 недействительные были установлены к моменту проверки 71 подписи, и «даже если все остальные подписи достоверны, их бы все равно не хватило».

Штаб Шевченко намерен обжаловать решение ТИК. Сама активистка опубликовала письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой, в котором назвала решение политическим. «Я выполнила все требования закона для регистрации кандидатом и я требую допустить меня до выборов», — сказано в заявлении.

Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе «нежелательной» организации. Она находится под домашним арестом с 23 января 2019 года. Активистка просила суд не ограничивать ее свободу в том числе из-за необходимости посещать в интернате тяжело больную 17-летнюю дочь. Вскоре после ареста девушка попала в больницу и умерла; Шевченко отпустили к ней не сразу.