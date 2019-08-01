Компания племянника директора ФСБ стала владельцем оператора волоколамской свалки «Ядрово»

Владельцем 75% оператора волоколамского мусорного полигона «Ядрово» стала компания «Весна», которая более чем на половину принадлежит Дмитрию Бортникову — по неподтвержденным данным, племяннику директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом пишут «Ведомости».

О том, что совладелец «Весны» — родственник главы ФСБ, газете сообщил источник, близкий к компании. Подтвердить эти данные изданию не удалось.

«Весна» — резидент «Сколково» и владеет правами на технологии глубокой переработки отходов, которые планируют использовать на полигоне, сообщает газета. Как пишет The Bell, Бортников получил контрольную долю в компании в начале июля.

В июне СК возбудил против «Ядрово» уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Имущество компании было арестовано. В компании «Ядрово» отметили, что управляться с арестованным оборудованием обучены лишь ее сотрудники, поэтому решение «несет в себе огромные риски для общества».

Полигон «Ядрово» был поводом для одних из самых резонансных мусорных протестов последних лет в России. С начала 2018 года жители Волоколамска протестовали против свалки, жалуясь на сильный запах; весной после выброса газа десятки детей попали в больницу, что спровоцировало стихийную уличную акцию и потасовку с чиновниками.