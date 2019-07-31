В организме Навального не нашли отравляющих веществ

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского не выявили отравляющих веществ в организме Алексея Навального, которого экстренно госпитализировали из спецприемника с сильной аллергией.

Биоматериалы политика были проверены в химико-токсикологической лаборатории НИИ, рассказал «Интерфаксу» главврач больницы Алексей Токарев.

«По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены», — добавил он.

28 июля Алексея Навального госпитализировали в 64-ю клиническую больницу Москвы с диагнозом «контактный дерматит» из спецприемника № 1, где он отбывал административный арест.

Лечащий врач политика Анастасия Васильева, которую сначала не хотели пускать к Навальному, усомнилась в официальном диагнозе. Позже она смогла его осмотреть и подтвердила диагноз.

Через сутки политика вернули обратно в спецприемник. Суд отказался прерывать его арест для лечения.