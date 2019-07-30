Украина арестовала задержанный в Измаиле российский танкер

Украинский суд арестовал российский танкер «Ника Спирит» («Нейма»), который был задержан в порту города Измаил, вместе с документами, изъятыми при обыске на нем. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Танкер был задержан 24 июля. Украинские следователи утверждают, что судно в ноябре 2018 года блокировало в Керченском проливе украинские военные корабли, экипаж которых затем был задержан и до сих пор находится под арестом в России. Судно сочли вещественным доказательством.

Экипаж танкера был освобожден и вернулся в Россию.