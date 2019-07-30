Мосгорсуд отклонил апелляцию по иску бывшего директора «Лиги школ» к журналисту Даниилу Туровскому

Московский городской суд оставил в силе решение по иску Сергея Бебчука, возглавлявшего «Лигу школ», к журналисту Даниилу Туровскому. Об этом «Медузе» сообщили Туровский и его адвокат из международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов.

В мае 2018 года бывший директор учебного заведения подал иск о защите чести и деловой репутации против Туровского из-за его расследования о сексуальных домогательствах в «Лиге школ». В ноябре Чертановский районный суд отказал в удовлетворении иска Бебчука.

Расследование специального корреспондента «Медузы» Даниила Туровского о «Лиге школ» вышло в январе 2017 года. В нем 20 выпускников школы рассказали о многолетних домогательствах со стороны Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. Следственный комитет проводил проверку по факту публикации, но уголовное дело не возбудил.