Бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова приговорили к семи годам по статье о мошенничестве

Бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о мошенничестве 263 миллионов рублей.

По версии СК, Коршунов велел главам территориальных управлений ФСИН заключить договоры на поставку обуви на 263 миллиона с предприятием «Производственно-промышленный дом» ФСИН, однако производством вместо этого занимались заключенные в нескольких колониях — на оборудовании предпринимателя, с которым Коршунов вступил в сговор, и из некачественных материалов.

Виновным Коршунов себя не признал. Он заявил, что дело сфабриковано, передает «Интерфакс».

Бывший руководитель «Производственно-промышленного дома» ФСИН Виталий Морусов получил пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Бизнесмен Смбат Арутюнян ранее заключил сделку со следствием и получил 3,5 года колонии и штраф в 500 тысяч.

Олег Коршунов был задержан осенью 2017 года. Против него возбуждены дела и по другим эпизодам. Одно из дел, как пишет ТАСС, касается растраты и взятки при закупках сахара и горюче-смазочных материалов. Ущерб оценивается в 155 миллионов рублей. Еще одно дело касается злоупотребления полномочий при строительстве СИЗО в Крыму.