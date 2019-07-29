Мосгорсуд досрочно освободил бывшего финансового директора «Нота-банка». Ее приговорили за хищение 350 миллионов рублей

Мосгорсуд смягчил приговор суда первой инстанции и освободил из-под стражи бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову.

Марчукова 22 мая получила три года и четыре месяца колонии по обвинению в хищении 350 миллионов рублей. До приговора с марта 2017 года она находилась под домашним арестом.

Сестра Галины Марчуковой Лариса в мае была приговорена к трем годам и трем месяцам колонии за подстрекательство и пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Мосгорсуд освободил ее 22 июля.

В марте бывших руководителей Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также гадалку Нонну Михай осудили на длительные сроки за хищение более двух миллиардов рублей, принадлежавших банку и строительной компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Сестры Марчуковы проходили свидетелями по делу полковника Захарченко. По одной из версий, деньги, найденные в квартире Захарченко, украли из Нота-банка. Также полковника подозревали в том, что он предупреждал руководство банка о проверках.