Полиция устроила обыски у пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш и кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой

Полицейские устроили обыски дома у пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой.

Ярмыш сообщила, что поводом для обыска стало уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое возбудил Следственный комитет РФ после серии уличных акций за свободные выборы в Мосгордуму.

По словам Ярмыш, после обыска ее и Шаведдинова повезут на допрос в СК.

Галямина сообщила, что с обыском также приходили к ее матери.

Независимые кандидаты в Мосгордуму с 14 июля проводят массовые акции с требованием их регистрации на выборах. На 27 июля запланирован митинг около здания мэрии Москвы. Он не согласован городскими властями. Полиция с 25 июля проводит массовые обыски у оппозиционных политиков.