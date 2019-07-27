Обновление. По данным «МБХ медиа» на 13:40 по московскому времени, задержаны около 80 человек.

Издание «МБХ медиа» сообщило, что на акции за свободные выборы около мэрии Москвы задержаны около 60 человек. По словам корреспондента издания, полицейским по рации передают: «Вы смотрите, если это пресса, то пресса, а если просто на телефон снимают — забирайте сразу».

Акцию около мэрии Москвы собирались провести независимые кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах. Перед началом акции многие оппозиционные политики были задержаны — в их числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Юлия Галямина.

У независимых кандидатов с 25 июля проходят обыски. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии — из-за серии уличных акций за свободные выборы в Москве.