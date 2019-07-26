Apple купит большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Об этом говорится в заявлениях обеих компаний.

Сделка будет закрыта в конце 2019 года. Ее сумма составит миллиард долларов.

В результате сделки в Apple перейдут около 2200 сотрудников Intel. Также компания получит более 17 тысяч патентов на беспроводные технологии.

Intel сохранит возможность разрабатывать модемы для персональных компьютеров, беспилотных автомобилей и устройств .

О предстоящей сделке Apple и Intel ранее со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal. Издание отмечало, что эта покупка имеет важное значение для Apple в борьбе за лидерство на рынке технологий 5G.

Apple в последние годы была основным покупателем мобильных модемов Intel. Однако весной 2019 года компания урегулировала многолетний патентный спор с Qualcomm и перешла на модемы его производства. После этого Intel объявила, что сворачивает производство мобильных модемов 5G.