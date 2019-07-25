Сайт-генератор комиксов по требованию Роскомнадзора удалил изображение с нецензурным описанием флага РФ

Руководство сайта risovach.ru по требованию Роскомнадзора ограничило доступ к странице, где опубликовали картинку, которая, по мнению Генпрокуратуры, .

Как сообщили в Роскомнадзоре, речь идет об изображении, содержащем нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес граждан РФ.

Страницу сайта risovach.ru удалили из реестра запрещенной информации.

Сайт risovach.ru позиционирует себя как генератор комиксов. На нем также публикуют картинки и мемы.

В июле Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на российском гербе, а Instagram - «изображение непристойных действий» с флагом РФ. В обоих случаях Генпрокуратура посчитала, что изображения оскорбляют государственные символы России.