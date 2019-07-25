Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре. Продажи откладывали из-за поломок гибкого экрана

Продажи смартфона Galaxy Fold с гибким экраном начнутся с сентября 2019 года в некоторых странах. Об этом объявила южнокорейская компания Samsung.

Выход первого гибкого смартфона Samsung планировался еще в апреле, но в последний момент компания отложила старт продаж после многочисленных жалоб на поломки экрана от журналистов и блогеров, тестировавших Galaxy Fold.

В компании отметили, что за прошедшее время «полностью оценили дизайн продукта и внесли необходимые улучшения» в защиту экрана.

Точная дата выпуска смартфона пока не называется. Ранее предполагалось, что Galaxy Fold первым начнут продавать в США по цене от 1980 долларов. В России его цена прогнозировалась на уровне 150–200 тысяч рублей.