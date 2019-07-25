Полиция Москвы составила протокол на «Яндекс.Еду» из-за работы иностранных курьеров

Полиция Москвы составила административный протокол в отношении сервиса «Яндекс.Еда» о к трудовой деятельности иностранцев, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».

Компания пыталась оспорить решение полиции в Арбитражном суде, но судьи дважды отклонили иски «Яндекс.Еды», посчитав, что их должны рассматривать суды общей юрисдикции. Компания подала на одно из решений суда апелляционную жалобу.

В «Яндекс.Еде» сообщили «Коммерсанту», что у компании нет рабочих отношений с курьерами. «Они работают с нашими партнерами, которые оказывают услуги по доставке еды нашим пользователям», — сказали в компании. Ее представители отметили, что «Яндекс.Еда» — это информационный сервис.

Сервис «Яндекс.Еда» работает в 30 городах России. По состоянию на конец 2018 года, он обслуживал порядка восьми тысяч ресторанов, большая часть которых (85%) использовала собственную доставку «Яндекс.Еды». Сервис работает с 16 курьерскими компаниями.