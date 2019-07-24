«Сидит в первом ряду и унижает государство». Латвийский министр осудил коллегу за посещение концерта Григория Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал своего коллегу, главу МВД страны Сандиса Гиргена за то, что тот посетил концерт Григория Лепса. Российский исполнитель выступил в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» 14 июля.

«Это просто вопиюще. В то время, как Russia Today устраивает шоу на нашем телевидении, чтобы унизить латвийское государство, министр внутренних дел сидит в первом ряду на концерте Лепса, чтобы также унизить латвийское государство», — цитирует слова Борданса издание Jauns.lv.

Министр также выразил недовольство тем, что Григорию Лепсу, который «близок к Владимиру Путину и российским криминальным кругам», до сих пор не запрещен въезд в Латвию. Как добавляет издание, критическое заявление Борданса вызвано кризисом в правящей коалиции страны.

Весной 2019 года Григорию Лепсу запретили въезд в Литву. Кроме того, певец находится под американскими санкциями. Ранее ему также отказывали во въезде в Великобританию и Израиль.